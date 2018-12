Incidente a San Lazzaro: frontale dopo un testa coda

Poteva avere conseguenze ben peggiori il frontale avvenuto questa mattina, alle 7:45, lungo via Idice, tra Castel de Britti e la Cavaliera. Una Panda che proseguiva in direzione Monterenzio, per cause al vaglio della polizia municipale di San Lazzaro, ha invaso la corsia opposta dopo un testa coda. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone, urtato frontalmente, e una seconda auto colpita sulla fiancata. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sempre a San Lazzaro, questa mattina all'alba in via Russo, un veicolo è finito in un fosso dopo aver affrontato una curva.