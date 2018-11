Incidente mortale: fuggono dai Carabinieri e si schiantano. Morti 2 ragazzi

Alle ore 4:40 circa di questa mattina, mentre una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Piano stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale in via dell’Industria ad Argelato, è sopraggiunto un veicolo Range Rover che alla vista del posto di blocco, a 200 metri circa, ha frenato bruscamente, invertendo il senso di marcia e dandosi alla fuga.

I Carabinieri sono saliti in macchina per intervenire, ma il mezzo si era già dileguato per le vie adiacenti. Ripercorrendo la strada a ritroso, a distanza di qualche km – in via Mascarino, nel Comune di San Giorgio di Piano – è stato individuato. Il mezzo, verosimilmente a causa dell’alta velocità era fuoriuscito dalla sede stradale, andando ad impattare contro un palo della pubblica illuminazione.

A bordo i corpi senza vita di due 19enni: il conducente, F.A., residente a Cento e il passeggero, D.M.P., residente a Pieve di Cento.