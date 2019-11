Incidente a Funo di Argelato: auto sbanda e finisce in un fosso

Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto poco dopo le 13 a Funo di Argelato, dove un'auto ha sbandato mentre stava percorrendo via della Costituzione, finendo nel fosso al lato della strada.

I soccorsi sono stati chiamati alle 13:20 e sul posto si sono portati l'ambulanza del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco dal distaccamento volontario di San Giovanni in Persiceto.

L'auto era finita letteralmente in un fosso e i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario. Il conducente, che era riuscito a uscire dall'abitacolo, è rimasto ferito. E' stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso in codice 2.