Incidente a Funo di Argelato: schianto moto-furgone, un morto

Incidente mortale oggi a Funo di Argelato. Un uomo di 50 anni, Giordano Tintorri, è deceduto dopo un terribile schianto tra la sua moto e un furgone. La tragedia si è verificata oggi intorno alle 12:30, in via Funo. Per ragioni che sono ancora al vaglio della Polizia locale Reno-Galliera, la due ruote sportiva, condotta dal 50enne, e un furgone cassonato che sopraggiungeva dalla direzione opposta sono andati a sbattere tra loro. Il furgone stava per immettersi in un accesso privato alla sua sinistra, quando è sopraggiunta la moto.

L'impatto è stato inevitabile: il centauro è stato sbalzato a diversi metri dal luogo dell'impatto e la moto è volata nel fosso, prendendo anche fuoco. Sul posto sono intervenuti quindi -oltre al 118- anche i Vigili del fuoco, che hanno spento il principio di incendio e mezzo in sicurezza i veicoli. Ferito leggermente il conducente del camioncino, un 28enne, trasportato per accertamenti all'ospedale di Bentivoglio. Nulla da fare sin da subito invece per il 50enne, residente nella Bassa.