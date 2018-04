Incidente a Funo: camion esce di strada, trasversale di pianura chiusa per ore

Traffico in tilt ieri nel tardo pomeriggio in zona Interporto. A causa della complessità delle operazioni di recupero di un mezzo pesante, la Sp3 è rimasta cihusa per ore tra rotonda segnatello (Interporto) e svincolo per la SP45 Saliceto. Forti le ripercussioni sul traffico in tutta l'area di Funo Bentivoglio e Castel Maggiore.