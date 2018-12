Monzuno: tentano furto, scappano e cappottano

Avevano puntato un'abitazione in via Vallazza a Brento, frazione di Monzuno, ma non avevano fatto i calcoli con l'allarme, scattato appena hanno messo piede nella proprietà. E così, l'altra notte, una banda di malviventi si è data alla fuga a folle velocità, cercando di dileguarsi nel buio.

Poco dopo però, alcuni passanti hanno lanciato l'allarme per una vettura cappottata lungo la Fondovalle, nel territorio di Pianoro: nessuno era a bordo dell'auto, e la vettura è stata posta sotto sequestro dai carabinieri intervenuti sul posto, perchè sprovvista di assicurazione.

Indagini sono in corso, ma tra le ipotesi c'è il sospetto che la vettura rinvenuta possa essere anche quella utilizzata dalla banda di malviventi per darsi alla fuga, dopo il colpo fallito a Brento.