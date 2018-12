Incidente a Gaggio Montano: malore alla guida, muore e si schianta contro un albero

Si è sentito male alla guida ed è morto. E' accaduto questa mattina poco dopo le 9 a Gaggio Montano in via Docciola. La vittima è un pensionato 89enne e la sua auto è andata a schiantarsi contro un albero, non coinvolgendo nel sinistro nessun altro veicolo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Vergato e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo incastrato nell'abitacolo.