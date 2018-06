Incidente a Gaggio Montano: scontro auto-moto, muore 43enne

Sono stati celebrati ieri pomeriggio i funerali di Tiziano Nanni, 43enne di Gaggio Montano rimasto vittima di un incidente stradale sulla Sp 623, nella frazione di Madrigali.

L'uomo, che lascia una bimba di sei anni, stava rientrando sabato sera intorno alle 19 con la sua moto Aprilia Rsv4 dopo una escursione nel modenese. Durante il tragitto però, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Alto Reno Terme, la moto di Nanni si è scontata con un un'auto, guidata da un anziano. Sul posto sono arrivati 118 ed elisoccorso, ma per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare. Cordoglio degli amici sui social, che a Nanni, impiegato come operaio presso la Caffitaly di Gaggio, dedicano anche un disegno. "'Ci vediamo a Gaggio tra 10 minuti' ci avevi detto" si legge in una delle dediche su Facebook "Ora non sarà più lo stesso senza di te".