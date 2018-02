Incidente a Galliera: camion va fuori strada, Vigili del Fuoco a lavoro per ore

Un mezzo pesante è rimasto oggi in bilico fuori dalla sede stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna e del Distaccamento volontario di San Pietro in Casale, che hanno impiegato molte ore anche con l’ausilio di più autogrù, sulla Via Coronella a Galliera.

Durante una manovra, la parte posteriore del veicolo è scivolata fuori la sede stradale rimanendo in bilico sulla scarpata.

L’autotreno che trasporta 35 tonnellate di farina sfusa, è stato messo in sicurezza dagli operatori dei Vigili del Fuoco tramite imbraghi fissati all’autogrù per evitare il ribaltamento in attesa del recupero. La strada è rimasta chiusa.