Incidente a Galliera: scontro auto-bici, muore cicloturista

Un ciclista di 70 anni, R.A., residente a Galliera, è morto oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Piatesa, in località San Venanzio.

Intorno alle mezzogiorno una Opel condotta da un 25enne ha urtato la bicicletta. Dai primi accertamenti potrebbe essere morto sul colpo. La vittima era un cicloturista esperto e indossava il casco. La bicicletta non ha riportato danni, se non alla ruota posteriore, quindi il decesso potrebbe essere imputabile all'urto a terra.

La strada è rimasta chiusa. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale Reno Galliera che svolge anche le indagini per stabilire l'esatta dinamica.