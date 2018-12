Incidente a Castiglione: auto sbanda e centra negozio, clienti feriti

Rocambolesco incidente questa mattina a Castiglione de' Pepoli. Un'auto è finita letteralmente dentro un negozio di parruccheria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche per verificare problemi alla struttura che ospita il locale commerciale.

Non ci sarebbero feriti gravi, ma due persone hanno richiesto il soccorso dei sanitari. Ancora in via di accertamento le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo ma non è da escludere che la strada sia stata resa scivolosa dalla neve in scioglimento, con conseguente formazione di ghiaccio in strada. Al momento dell’incidente nel negozio erano presenti 5 persone.