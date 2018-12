Morto dopo incidente in scooter: chi è la vittima

Si chiamava Giorgio Navarra l'uomo che l'altra sera ha perso la vita dopo un incidente a Bologna. L'uomo stava percorrendo via caduti di Casteldebole, quando per cause ancora in corso di accertamento, il suo scooter prima ha impattato contro un auto, una Fiat guidava da una giovane donna, che stava per svoltare in via Bottonelli, poi ha finito la sua corsa contro una pensilina dell'autobus. Navarra, 49 anni, originario di Palermo ma residente a Budrio, in passato è stato coinvolto in fatti di cronaca, nel novembre 2015. Navarra, ricoverato gravissimo per le ferite riportate dopo l'urto e poi deceduto al Maggiore, lascia moglie e due figli.

Fine settimana particolarmente pesante per quanto riguarda gli incidenti. Questa notte un uomo di 31 anni è morto dopo un sinistro, mentre un pedone è stato investito sempre questa notte a Bologna, fuori della discoteca Numa, in via Maserati.