Morta a 29 anni dopo incidente a Londra, raccolta fondi per la famiglia

Morta a 29 anni, a due settimane dalla laurea. E' cordoglio per Giovanna Cappiello, studentessa bolognese di arte ferita a morte dopo un incidente nel quartiere di Battersea, mentre andava in bicicletta. I fatti risalgono al 4 luglio scorso: A riportarlo le testate inglesi Daily Mail ed Evening Standard. Cappiello era sulla Wandsworth Road quando intorno alle 15, per cause ancora da accertare, è stata travolta da una mini-betoniera. Inutili i soccorsi, la giovane donna è morta poco dopo l'arrivo delle ambulanze.

La 29enne aveva appena ricevuto un premio per meriti accademici e stava per laurearsi in design all'università delle arti di Londra. Durante i suoi studi aveva trovato anche lavoro presso un hotel di lusso nella capitale. Per ricordarla il suo fidanzato -con lei a Londra- assieme agli amici e alle compagne di studio hanno organizzato una raccolta fondi per supportare la famiglia e riportare la salma in Italia. " Giovanna. Piena di vita, ambiziosa, umile e sempre sorridente, ha lasciato in tutti noi qualcosa di speciale " si legge nel testo che accompagna la donazione.