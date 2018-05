Incidente mortale a Granarolo: investito da un camion, muore sul colpo a 22 anni

Tragedia sulla strada questa mattina poco dopo le 9 in via Guglielmo Marconi, all'altezza dei civici 13/15 a Granarolo dell'Emilia. Un giovane cittadino moldavo di 22 anni è stato investito da un camion ed è morto.

Dai primi accertamenti, la vittima, dopo essere finita fuori strada con la sua Fiat Grande Punto, è scesa dal veicolo e dopo essersi incamminato sulla strada in stato confusionale sarebbe stato investito dal mezzo pesante, guidato da un uomo di nazionalità ceca, rimasto illeso. Nell'impatto, il 23enne è finito in un fossato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, in un primo momento è giunto anche l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare per il ragazzo, che è morto sul colpo. Indagano i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro.