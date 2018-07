Incidente a Granarolo: auto si scontrano a Lovoleto, ferita 78enne

Una donna di 78 anni è rimasta ferita in modo non grave in conseguenza di un incidente avvenuto nei pressi di Lovoleto, nel comune di Granarolo. Sul posto la Polizia Municipale Terre d'acqua che ha proceduto per i rilievidel caso. Due le auto coinvolte, entrambe utilitarie.

Secondo una prima ricostruzione la causa dello scontro è da attribuire a una mancata precedenza. La donna ha richiesto l'intervento del 118, ma le ferite riportate nell'impatto non sarebbero gravi. Illeso invece l'altro conducente del veicolo, un uomo italiano di mezza età.