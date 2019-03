Incidente a Granarolo: schianto moto-auto, un ferito grave

Incidente ieri sera a Lovoleto, nel comune di Granarolo, dove due giovanissimi -un ragazzo e una ragazza entrambi 17enni- sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Venture, in prossimità della SS64 Porrettana-Ferrarese. Sul posto, intorno alle 17:30 sono arrivati Vigili del fuoco ed eliambulanza, per prestare soccorsi ai ragazzi.

A effettuare i rilievi anche i Carabinieri di Granarolo. Secondo una primissima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, la moto sulla quale viaggiavano i due ragazzi, e andata a impatto contro una Fiat 500, subito dopo un sorpasso. Entrambi sbalzati dalla due ruote e finiti a terra, per lui le condizioni sono apparse da subito serie, e il giovane è stato caricato e portato al Maggiore, dove attualmente risulta ricoverato in Rianimazione e con prognosi riservata. Ferite serie ma non gravi per lei.

Nel pomeriggio di ieri un altro incidente ha interessato una moto, dove purtroppo però il suo conducente 27enne è morto per le ferite riportate.