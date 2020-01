Incidente sulla Fondavalle: viaggiava con il figlio, donna muore nella notte

Pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Fondovalle Savena, nel territorio di Pianoro. Quattro le persone rimaste ferite nello schianto frontale tra due auto, verificatosi nel tratto di asfalto che attraversa Carteria di Sesto, all'intersezione con via Sant'Andrea di Sesto, una delle quali è deceduta questa notte.

A perdere la vita Maria Iarrusso, residente a Pianoro, classe 78. La donna morta è mamma di due bambini, uno dei quali era in auto con lei al momento dello schianto: stavano rientrando a casa.

Il sindaco di Pianoro, Franca Filippini, chiede interventi urgenti: “Si è verificato un altro incidente mortale lungo la Fondovalle, e provvedimenti per la tutela di chi viaggia su quel tratto di asfalto sono necessari e urgenti. È una strada di competenza della città metropolitana che martedì contatterò immediatamente perché devono essere installati degli autovelox, in modo da monitorare la velocità con la quale le vetture transitano. Siamo già in contatto per capire quali soluzioni adottate per cercare di evitare che simili tragedie accadano ancora".