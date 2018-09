Si schianta contro le auto in sosta e cappotta: giovane resta gravemente ferito

Ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita il giovane al volante della vettura che questa mattina, poco dopo le 4, si è schiantato contro delle auto parcheggiate lungo il marciapiede, cappottando. Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori vista la dinamica, la cui esatta ricostruzione è ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto non appena è stato lanciato l'allarme, insieme a una squadra dei vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Lo schianto è avvenuto nella piccola frazione di Idice, nel Comune di San Lazzaro, all'incrocio tra via Dino Andreoli e via Emilia: da quanto si apprende il giovane è finito contro alcune veture dopo aver perso il controllo della propria auto che, a causa dell'impatto, si è ribaltata più volte sull'asfalto.

All'arrivo dei soccorsi il giovane era riuscito a uscire dall'abitacolo da solo, ed è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale per le dovute medicazioni e accertamenti.

Indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.