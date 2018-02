Incidente stradale a San Lazzaro: carambola tra auto sul cavalcavia

Un semifrontale e tamponamenti a catena si sono verificati quessta mattina sulla SP 28 Via Croce, in località Idice, nel comune di San Lazzaro, sul cavalcaferrovia Bologna-Rimini.

Cinque le autovetture coinvolte, due in un semifrontale, le altre tamponate. Alcuni degli occupanti sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna con l’ausilio anche di 1 Autogrù, 118 e Polizia Municipale.

Durante le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati, la strada è rimasta chiusa al traffico.