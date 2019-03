Incidente a Imola: auto sfonda il parapetto e precipita nella scarpata, 4 feriti

Quattro feriti, fortunatamente non gravi, in un incidente accaduto questa notte, poco dopo le 1:30, in via Tazio Nuvolari a Imola.

Un'auto, con quattro persone a bordo, è uscita di strada in curva, nei pressi del torrente Rio Rondinella, ha sfondato il parapetto ed è precipitata nella scarpata, facendo un volo di 8 metri.

Sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del Fuoco con una APS (Autopompa Serbatoio) e un mezzo fuoristrada che hanno soccorso gli occupanti, due dei quali erano incastrati all’interno dell’autovettura.

Sono state immobilizzate e successivamente, con manovra Speleo Alpino Fluviale (SAF) e l’impiego una particolare tipologia di barella detta "Toboga", recuperate e consegnate al personale del sanitario che li hanno trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso di Imola e del Maggiore di Bologna.

