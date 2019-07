Incidente a Imola: a spasso in bici, travolto da autocarro

E' ricoverato ferito in gravi condizioni e in prognosi riservata il signore di 70 anni che stamattina intorno alle 8 è stato investito lungo la via Montanara, in frazione Ponticelli di Imola. L'uomo, che percorreva la Selice, è stato urtato da un autocarro che procedeva verso Imola. La polizia municipale di Imola è al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica della vicenda, dopo che il 70enne è stato trasportato al nosocomio di Bologna.

Giornata particolarmente gravosa pe quanto riguarda gli incidenti stradali: a Pieve di Cento una donna è stata investita da un'auto, mentre sulla trasversale di pianura a Sala bolognese, una carambola ha portato sette persone a dover ricorrere alle cure del 118. Nel pomeriggio una altro scontro, tra un furgone e un'auto.