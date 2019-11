Incidente in A14, Imola: camion esce di strada e si ribalta

Per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato è uscito fuori strada sulla A14, ribaltandosi, all'altezza del km 61, direzione sud, nel territorio di Imola.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 06:37 di questa mattina. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Imola.

La squadra intervenuta ha messo in sicurezza il mezzo pesante: tra i materiali trasportati anche una sostanza risultata essere tossica per la fauna ittica, presa quindi in carico da un ingegnere ambientale della Società Autostrade.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale del 118 che ha prestato le prime cure al conducente del mezzo che fortunatamente ha riportato lievi contusioni.

Gallery