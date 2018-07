 Imola, ciclista investito da pirata della strada: nei guai 23enne

A Imola, un 23enne e una 67enne del luogo sono stati sanzionati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ai sensi dell’Art. 189 del Codice della Strada, “Comportamento in caso di incidente”, perché avevano omesso di fermarsi e di prestare soccorso ad altri utenti della strada. Il 23enne si è presentato ieri pomeriggio in caserma col suo avvocato dichiarando di essere l’investitore del 20enne malese, il giovane ciclista che martedì pomeriggio era stato travolto da un’automobilista al volante di un’auto grigia tra via Guglielmo Marconi e via Scarabelli.

Il colore dell’auto in fuga corrisponde a quello dell’utilitaria utilizzata dal 23enne al momento dei fatti e intestata alla madre.

La 67enne, invece, è stata individuata a seguito di un incidente stradale che aveva provocato giovedì mattina in via Bel Poggio mentre si trovava al volante della sua Renault Modus e nel quale era rimasta ferita una quarantaquattrenne imolese alla guida di una Volkswagen Polo. I Carabinieri sono riusciti a rintracciarla dalla targa che al momento dell’impatto si era staccata dalla macchina ed era caduta per terra.

A Vergato, un 50enne e un 45enne sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile per guida sotto l’influenza dell’alcool. Il cinquantenne, controllato mentre si trovava alla guida di un camion marca Iveco, modello 150, è risultato positivo all’alcool con un valore alto: 2,60 g/l, mentre il quarantacinquenne, al volante di una Fiat Panda, ha rifiutato l’accertamento. Per i due soggetti è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del mezzo ai fini della confisca.