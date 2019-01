Incidente a Imola: 62enne si schianta contro un muro, era ubriaca

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato una 62enne per guida in stato di ebbrezza.

La donna è stata controllata a seguito di un incidente stradale non grave accaduto ieri notte in Viale Francesco Domenico Guerrazzi: alla guida della sua utilitaria si è schiantata contro un muro. Sottoposta all’alcol test, è risultata positiva con un valore di 1,74 g/l. Per la 62enne sono scattati il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’auto.