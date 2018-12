Incidente a Imola: schianto auto-furgone, 17enne grave all'ospedale

Brutto incidente stamane a Imola. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore in conseguenza delle ferite riportate dopo l'impatto con un furgone. Lo schianto si è verificato stamane intorno alle 7:40 su Viale Carducci.

Per ragioni ancora al vaglio della Polizia Municipale di Imola, la moto Ktm del 17enne, originario di Mordano, ha impattato contro un Fiat Ducato condotto da un 43enne di Imola. I due veicoli provenivano da direzioni opposte. Sul posto immediato l'intervento del 118, che ha poi trasportato il ragazzo al Maggiore di Bologna in condizioni gravi con l'elisoccorso. Il 17enne ora è in prognosi riservata.