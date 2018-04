Incidente a Imola: si schianta contro un palo, elisoccorso in azione

È ricoverato in condizioni gravi l'uomo che ieri sera, intorno alle 18:40, si è schiantato con la sua auto, una Fiat 600, contro i pali della segnaletica stradale, per poi finire la sua corsa contro un altro palo della luce.



È accaduto a Imola, in zona ospedale nuovo. L'auto stava procedendo per via della Costituzione quando all'improvviso, per cause ancora da chiarire, ha sbandato per poi uscire di strada e finire la sua corsa.



Sul posto è intervenuta l'ambulanza unitamente all'elisoccorso e lla Polizia Municipale di Imola: mentre quest'ultima prendeva i rilievi, l'eliambulanza trasportava il ferito all'ospedale Maggiore di Bologna.