Incidente a Imola: scontro con il camion, morto un ciclista

Saranno i rilievi della polizia municipale di Imola a stabilire le cause della morte di Gianfranco Cortese, 50 anni, travolto da un camion lungo via Casola Canina, ieri pomeriggio, mentre in compagnia di alcuni amici era impegnato in una escursione con la bicicletta sportiva.

Cortese, membro delle forze dell'ordine in servizio a Bologna ma residente a Imola, è stato investito da un mezzo pesante, guidato da un 39enne cittadino italiano, che transitava nella direzione opposta, stando ai primi riscontri da parte della polizia locale.

Subito dopo l'accaduto, intorno alle 14:10 di ieri, sono giunti anche i sanitari dl 118, non potendo però fare molto per il 50enne, spirato sul posto. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. I n seguito verranno fissati i funerali.