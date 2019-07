Incidente a Imola: investito da autocarro sulla fondovalle, morto il ciclista

E' morto nel fine settimana il ciclista di 87 anni Francesco Veroli che venerdì è stato investito da un autocarro sulla Montanara, nella frazione Ponticelli. Il signore, uscito di buon mattino per una commissione, è stato soccorso lungo la strada dopo l'incidente con il mezzo, guidato da un 50enne. Portato al Maggiore di Bologna già molto grave, è poi spirato nel fine settimana per le complicazioni dovute alle ferite riportate. Sono in corso ancora accertamenti sulla dinamica dell'accaduto da partire della Polizia locale di Imola. I funerali dell'uomo sono stati celebrati nella vicina chiesa di San Savino.