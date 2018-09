Incidente a Imola: frontale tra auto, muore a 21 anni

E' morto a soli 21 anni Matteo d'Angelo, residente a Castebolognese, coinvolto stamane in un grave incidente d'auto sulla via Emilia, nei pressi di Imola. La sua auto, una Panda vecchio modello, intorno alle 10:30 è andata a schiantarsi all'altezza del civico 41/a contro una Peugeout 207, che proveninva dalla direzione opposta.

Arrivati sul posto i soccorsi, Ambulanza, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale, per il giovane, rimasto incastrato ed estratto dalle lamiere dell'auto, non c'è stato nulla da fare, ed è deceduto sul posto.

Ora la Polizia Municipale sta ricostruendo quanto accaduto: sulla base dei primi accertamenti le due auto si sono scontrate frontalmente. Ferito in maniera seria ma non in pericolo di vita anche l'altro conducente, un ragazzo di un anno più giovane della vittima e residente a Imola, ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. La circolazione sulla via Emilia è stata fortemente rallentata per circa un'ora, con una corsia della carreggiata chiusa per permettere la rimozione dei veicoli e i rilievi del caso.