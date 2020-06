Tragedia a Imola: auto si schianta contro albero, un morto

A bordo della sua auto, questa notte intorno alle 2 ha perso la vita un giovane di 39 anni per un incidente stradale in località Ponticelli, Imola, precisamente in via Montanara. L'uomo, per ragioni ancora da chiarire, ha sbandato ed è finito contro un albero.

Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, sul posto con i vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere. Il conducente era da solo al momento dell'impatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre ai vigili del fuoco e i soccorsi sanitari del 118 presenti con automedica, ambulanza e elisoccorso, presenti anche i carabinieri di Imola.