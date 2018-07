Incidente a Imola: ubriaca esce fuori strada, via la patente

Alla guida con un tasso alcolico di quasi quattro volte superiore il limite consentito, così esce fuori strada. Ecco perchè i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un’automobilista russa di 26 anni. La donna è stata invitata dai Carabinieri a sottoporsi all’alcol test, subito dopo un incidente stradale.

E' accaduto ieri notte in via Lughese, mentre si stava dirigendo in direzione di Lugo al volante di una Fiat Punto. L’auto, intestata a terzi, è uscita fuori strada: la patente di guida le è stata ritirata a seguito dell’esito positivo del test.