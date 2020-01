Incidente a Imola: sbanda nel sottopasso, incastrato nell'auto

Ha sbandato, girando su se stessa, e urtato lo spartitraffico. Alle ore 12:19 la Polizia ha allertato la sala operativa 115 per un incidente stradale a Imola in un sottopasso di via della Cooperazione.

Il conducente dell'auto è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Imola con una squadra. Hanno estratto il ferito e lo hanno affidato ai sanitari del 118 arrivata sul posto. Sul posto la Polizia stradale che ha regolato il traffico durante le operazioni di soccorso.