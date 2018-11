Incidente a Imola: scontro tra auto, 47enne grave al Maggiore

Brutto scontro questa mattina a Sesto Imolesem, nel territorio di Imola, in via Correcchio, tra una Fiat Panda, condotta da una 47enne, e una Volvo XC60, condotta da un 40enne, entrambi residenti a Imola. Nell'impatto, entrambi i mezzi sono finiti fuoristrada e sono praticamente distrutti. Sul posto sono interenuti i Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese per i rilievi e i sanitari del 118.

Ad avere la peggio è stata la donna 47enne che a seguito delle ferite riportate è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore.

Altri due grossi incidenti si sono verificati sulle nostre strade nelle ultime ore. Ieri sera quattro persone sono rimaste coinvolte in un altro incidente a Castel Guelfo: una 17enne è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Imola. Sempre ieri, un'auto è finita contro un albero: nello schianto una 21enne ha perso la vita.