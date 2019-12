Incidente a Imola: schianto auto-scooter, ferito grave un 17enne

Violento incidente nella serata di ieri 29 dicembre a Imola, dove in via serraglio due giovani di 17 anni sono rimasti coinvolti e feriti in un un sinistro tra lo scooter sul quale viaggiavano, e un'auto.

Sul posto è arrivato il 118 con due autoambulanze. Uno dei ragazzi, data al gravità delle ferite, è stato ricoverato d'urgenza al Maggiore di Bologna, mentre l'altro è stato portato all'ospedale di Imola.

Secondo quanto rilevato fino a ora dalla polizia locale di Imola, l'auto coinvolta nel sinistro, guidata da un ragazzo del posto di un paio di anni più grande dei feriti, stava provenendo in direzione perfieria, con l'intenzione di svoltare verso un accesso. Lo scooter, con a bordo i due ragazzi stava invece provenendo dalla direzione opposta.

L'impatto è stato molto violento, e i ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo sull'asfalto. Sotto shock ma illeso invece il conducente dell'auto. Ora la polizia locale sta continuando i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.