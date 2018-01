Incidente a Imola: auto investe pedone, muore un anziano

Stava percorrendo ieri sera via Serraglio, nella zona industriale di Imola, nei pressi del centro sociale La Stalla, quando ad un tratto è stato travolto da un'auto in corsa. Così è morto Eugenio Pasotti 76enne residente a Imola: subito dopo lo schianto sono stati chiamati i soccorsi, giunti sul posto assieme alla Polizia municipale e i Carabinieri. Per l'uomo, risultato da subito gravissimo, non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente: il sinistro, avvenuto intorno alle 18:20, non avrebbe testimoni. Per cause ancora da accertare un'Audi A5, guidata da Z.B., 25enne di Bologna, avrebbe urtato Pasotti mentre quest'ultimo percorreva a piedi la strada. Al giovane, ricoverato in codice 1 all'ospedale di Imola, sono stati effettuati i test alcoolemici e tossicologici.