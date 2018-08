Esplosione e incendio a Borgo Panigale: feriti, danni, A14 chiusa e ponte crollato

Un incidente in autostrada è all'origine del fortissimo boato avvertito da diverse zone della città e dell'alta colonna di fumo visibile da lontano (IL VIDEO).

Uno scenario catastrofico quello registratosi intorno alle 14 di oggi, nel tratto bolognese dell'A14, zona Borgo Panigale, che ha gettato il panico tra gli automobilisti in coda e non solo. Diverse le segnalazioni che arrivano da più parti del capoluogo emiliano, e che chiedono con apprensione cosa sia accaduto.

La dinamica del sinistro

Dalle prime ricostruzioni si sono scontrati un'auto e un tir, che trasportava probabilmente materiale infiammabile. Dopo l'impatto tra i mezzi, la forte esplosione e l'incendio.

Feriti, danni, A14 e via Lepido chiuse, crollo ponte

Sarebbero una sessantina le persone rimaste ferite. Due in maniera grave. Diversi anche i danni nell'area circostante a edifici privati e pubblici esercizi.

I detriti sono schizzati lontano, provocando anche danni - secondo le prime testimoianze raccolte - oltre che alle auto presenti sul posto, anche ad alcuni edifici nelle vicinanze.

Chiusa l'A14, nel raccordo tra Bologna e Casalecchio. Anche Via Marco Emilio Lepido è stata interdetta al traffico. La circolazione nell'intera area è congestionata.

Il ponte che sovrasta viale Marco Emilio Lepido è instabile. Parte è crollata inseguito all'esplosione.

Massiccio spiegamento di soccorsi

Sul posto sono al momento al lavoro diverse squade dei vigili del fuoco, per capire la dinamica dell'accaduto e presatre soccorso. Anche polizia e vigili urbani sono impegnati, con varie pattuglie, in loco.

Presenti sul luogo anche i sanitari del 118. E' un continuo via vai di ambulanze. Da quanto si apprende ci sarebbe dei feriti.

Municipale: 'Evitare di avvicinarsi'

La polizia municipale, allerta così "A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale" e sui chiede di lasciare strade sgombre: "Agevoliamo i mezzi di soccorso, evitiamo di avvicinarci a Borgo Panigale. Zona interdetta al transito veicolare e pedonale."