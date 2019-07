Incidente Bologna, riaperto il raccordo di Casalecchio A14-A1

Autostrade per l'Italia ha riaperto il tratto chiuso a seguito dell'incidente mortale che intorno alle 15.00 ha visto andare in fiamme un camion coinvolgendo anche altri mezzi pesanti sulla A1-A14 raccordo Bologna Casalecchio (Km 5 direzione: autostrada Bologna-Taranto). Tutti i mezzi rimasti nel tratto sono defluiti.

Come spiegano da Autostrade per l'Italia: "Sul Raccordo di Casalecchio è stato riaperto al traffico il tratto tra Casalecchio ed il bivio con la A14 in direzione dell'A1, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti all'altezza del chilometro 4,200 della carreggiata sud verso la A14, nel quale una persona ha perso la vita. Tutti veicoli rimasti bloccati nel tratto sono defluiti, mentre il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia ha assistito gli automobiisti, distribuendo anche bottigliette d’acqua".

Le immagini dell'incidente:

Dopo lo scontro, con i primi soccorsi è stata disposta la chiusura del raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio ed il bivio per la A14 Adriatica verso la A14 con conseguente blocco del traffico.