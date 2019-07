Incidente A14 Bologna, sottosegretario Dell'Orco: "Drammatico e assurdo, vicini alla famiglia"

Incidente mortale oggi sulla A14 all'altezza del raccordo Bologna-Casalecchio di Reno. Il sottosegretario Michele Dell'Orco esprime il suo cordoglio per il decesso di un uomo: «Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi del drammatico incidente fra tre camion avvenuto questo pomeriggio sull’A14 che ha causato la morte di uno degli autisti e il ferimento di alcune persone.

Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia dell’uomo coinvolto in un incidente tanto drammatico quanto assurdo. Lavoriamo ogni giorno perché si possa migliorare la sicurezza stradale e – anche se al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto – voglio assicurare che il nostro impegno è a evitare che simili tragedie si ripetano. Per questo stiamo lavorando a una seria modifica del Codice della Strada perché la sicurezza è di tutti».

Incidente sul Raccordo A14-A1 : la dinamica

La dinamica dell'incidente - come riporta la stradale - "è identica a quella della devastante esplosione dello scorso anno": il camionista che ha dato origine al tamponamento a catena o non ha frenato o ha frenato molto tardi. Dopo l'impatto, le fiamme e il fumo. Il tutto si è verificato quando sul posto si registrava già un rallentamento al traffico, avvenuto poco prima al Km 11.