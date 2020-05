Incidente in A13: camion esce di strada e si ribalta, due feriti

E' fuoriuscito dalla careggiata dell'autostrada ribaltandosi poi in un campo il tir che questa mattina all'alba trasportava materiale dedicato all'ortofrutta, lungo l'A13 Bologna - Padova.

A bordo del mezzo pesante due persone, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla.

Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 che, viste le condizioni di uno dei feriti, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Sia l'uomo alla guida del tir che il collega sono stati trasferiti al pronto soccoro dell'ospedale Maggiore, in condizioni di media gravità.

Letteralmente distrutto il carico di merce, gran parte disperso nel campo a ridosso dell'autostrada.

In corso indagini della Polizia Stradale per ricostruire cause ed esatta dinamica dell'incidente, ma dai primi rilievi sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti.