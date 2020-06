Incidente in A14: schianto tra un furgone e un camion, 2 feriti e chilometri di coda

Incidente lungo l'A14, al chilometro 48 in direzione Sud, tra Castel San Pietro e Imola. Dalle prime informazioni un furgone adibito alla friggitoria e un camion che trasportava mattoni si sarebbero scontrati, ma le cause sono ancora al vaglio delle autorità, intervenute sul posto non è appena è stato lanciato l'allarme.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire, e uno dei due mezzi si sarebbe ribaltato, uscendo dalla carreggiata.

Due le persone rimaste ferite, e trasportate entrambe in pronto soccorso con l'elisoccorso, in condizioni di media gravità.

Al momento una sola carreggiata dell'autostrada è libera alla normale circolazione, ma si registrano già 3 chilometri di coda.

Sul posto tre pattuglie della Polstrada, Vigili del Fuoco e 118.