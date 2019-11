Incidente in A14: tamponamento tra auto, traffico e code

Piccolo incidente in mattinata sulla A14, dove alcune auto si sono tamponate al Km14,7 in direzione della A1, circa all'altezza dello svincolo Fiera/Arcoveggio. L'incidente è avvenuto in corsia di sorpasso e sul posto è arrivata la polizia stradale unitamente all'ambulanza. Non ci sono feriti gravi, ma la situazione si è fatta sentire sul piano del traffico, con lunghe code verso la Milano Napoli.