Carracci: schianto vs vetture in sosta, automobilista abbandona il mezzo e scappa | VIDEO

E' andato a sbattere contro due vetture in sosta mentre era al volante di un'auto elettrica del servizio Corrente, poi si è dato alla fuga. L'automobilista - come fanno sapere da Tper- aveva prenotato regolarmente la corsa, risponderà dunque dei danni causati. Danni ingenti che hanno interessato sia la vettura a noleggio sia le due utilitarie contro le quali è andata a impattare con violenza. Il sinistro è avvenuto su via Insolera, nei pressi di via Carracci, ieri sera.

Da quanto si apprende, sul luogo è intervenuta la polizia locale, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell'impatto.