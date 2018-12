Incidente a Castenaso, si ribalta con l'auto: strada chiusa per ore

Brutto incidente ieri pomeriggio a Castenaso, dove un'auto si è ribaltata sull'asfalto in via Nasica. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma sono state tre le vetture rimaste coinvolte nello schianto, avvenuto poco dopo le 18. Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e un'auto medica, insieme ai vigili del fuoco visto che l'auto ribaltatasi era a gpl.

Due persone sono state trasportate immediatamente al pronto soccorso in codice di media gravità, mentre il Norm, supportato dagli uomini dell'Associazione nazionale carabinieri ha eseguito tutti i rilievi e deviato la viabilità su strade alternative: via Nasica, infatti, a causa dello schianto è rimasta chiusa per circa tre ore, dalle 18 alle 21.

Alle 22, invece, una vettura con a bordo due ragazzi è uscita di strada finendo in un fosso a Marano, ma nessuno è rimasto ferito.