Incidente fra autobus in Bolognina: autista sta male, perde il controllo in via Matteotti

Incidente tra autobus ieri nel tardo pomeriggio in via Matteotti. Erano da poco passate le 18 quando due mezzi Tper si sono scontrati: il primo, il 356 per Altedo, il secondo, la linea 35.

E' stato a causa di un malore se l'autista della corriera ha perso il controllo del mezzo fino a scontrarsi lateralmente con l'altro, fortunatamente senza gravi conseguenze e senza passeggeri feriti. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale con codice di media gravità.