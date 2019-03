Bimbo caduto al Carnevale: l'arcivescovo Zuppi in ospedale prega per la salute del piccolo

L'arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi, appresa la notizia del grave incidente avvenuto durante la sfilata di Carnevale in via Indipendenza, si è subito recato in ospedale per verificare le condizioni di salute del bambino di due anni, caduto dal carro.

A comunicarlo è una nota dell'Arcidiocesi di Bologna: "Oggi pomeriggio durante la tradizionale sfilata dei carri del Carnevale dei bambini, promosso dal Comitato per le manifestazioni petroniane, un bambino è rimasto vittima di un incidente ed è ora ricoverato in ospedale - si legge - dove l’Arcivescovo di Bologna, S.E. Mons. Matteo Zuppi, si è recato, pregando per la sua salute ed esprimendo vicinanza alla famiglia. In seguito alla gravità del fatto, l’organizzazione ha sospeso la manifestazione facendo defluire i carri dopo l’intervento dei mezzi di soccorso, dei sanitari e delle forze dell’ordine".

In ospedale anche la vicesindaco del Comune di Bologna, Marilena Pillati, per portare il conforto dell’amministrazione comunale ai familiari.



"Il sindaco Virginio Merola - si legge in un comunicato stampa del Comune - è profondamente colpito da quanto accaduto e sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione dall’estero dove è impegnato in una missione istituzionale".