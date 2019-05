Incidente a Casalecchio: donna 40enne muore davanti al figlio

Una donna di 40 anni è morta oggi pomeriggio intorno alle 17 in seguito a un incidente stradale. La donna, residente a Zola Predosa, viaggiava con il figlio di 4 anni e probabilmente ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore. Andata fuori strada, l'auto è finita in mezzo alla rotonda fermandosi poi contro un arbusto.

Il bambino, illeso, è stato trasportato per accertamenti in ospedale. La Polizia municipale di Casalecchio di Reno è al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco.