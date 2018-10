Incidente in via Corticella: pedone investito, muore a 34 anni

Erano le 4.30 di questa notte quando un taxi ha investito un giovane in via di Corticella, all'altezza del civico 81. Il giovane, un 34enne di origini eritree, è stato travolto e subito soccorso con trasporto in ambulanza all'Ospedale Maggiore, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e ha perso la vita a causa della gravità delle ferite. Sul posto la Polizia Municipale.

Solo poche ore prima, a Sasso Marconi, un altro tragico investimento è costato la vita a una persona: è morta infatti una donna di 91 anni, travolta sulle strisce in viale Kennedy.