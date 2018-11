Incidente a Crespellano: scontro tra auto, sette feriti

Sette persone ferite e tre auto semi distrutte è il bilancio del brutto incidente avvenuto ieri pomeriggio a Crespellano, in zona "Muffa", lungo la statale 569. Coinvolte nello schianto una Bmw X1 e due Ford Fiesta. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti non appena è stato lanciato l'allarme, ma dai primi rilievi sembra che l'automobilista alla guida della Bmw, proveniente da Bazzano, abbia impattato contro una Ford che proveniva in direzine opposta, ribaltandosi sull'asfalto e colpendo poi, una seconda auto, sempre modello Ford Fiesta.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e sul posto, oltre ai militari della locale stazione, sono arrivati i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Nessuna delle persone a bordo delle tre vetture è in pericolo di vita, ma tutte sono state trasportate in ospedale in codice due a causa di svariati traumi ed escoriazioni.

La strada è stata interrotta alla normale viaiblità per una ventina di minuti, e il traffico deviato su strade alternative.