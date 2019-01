Incidente a Frabberia di Bentivoglio: tre auto coinvolte

Alle 12.26 di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in località Frabberia comune di Bentivoglio, per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte tre autovetture.

I Vigili del Fuoco hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, usando un motodivaricatore hanno aperto un varco tra le lamiere per riuscire ad immobilizzare ed estricare uno dei conducenti dall’abitacolo. L’operazione è stata ancor più difficile dal fatto che l'autovettura nell’impatto è terminata sul guard rail in posizione instabile. Sul posto presente anche il 118, che ha prestato il soccorso sanitario ai conducenti, ed i Carabinieri per i rilievi di competenza.