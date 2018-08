Incidente sulla Futa: si scontrano due moto, centauro grave

Due moto si sono scontrate ieri pomeriggio sulla Strada Provinciale della Futa, uno dei percorsi più battuti del nostro territorio dai centauri: l'incidente è avvenuto a Loiano lungo via Sabbioni e i soccorsi sono stati immediati, in contemporanea all'intervento dei Carabinieri, sul posto per studiare le dinamiche dello scontro.

Uno dei due motociclisti è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore, dove avrebbe già subito un intervento chirurgico. Il 53enne, grave, non sarebbe in pericolo di vita.